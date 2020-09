Boston impose un match 6 à Miami

NBA

Crédit photo : Boston Celtics

Dominés par le Heat sur la série mais aussi en début de match (-10 après 5 minutes), les Celtics de Boston ont renversé la vapeur par la suite. Alors qu'ils étaient encore à -9 en tout début de troisième quart-temps (51-60), ils ont fait tomber la foudre sur les Floridiens. Tour à tout, Jayson Tatum (31 points à 8/22 aux tirs, 10 rebonds et 6 passes décisives en 43 minutes), Jaylen Brown (28 points à 12/23 et 8 rebonds) ou encore Gordon Hayward (10 points à 4/9) trouvaient la mire pour prendre le dessus. L'écart a grimpé à une dizaine de points d'avance et le Heat s'en est remis à Goran Dragic (23 points à 8/17 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives) pour résister. Mais pas pour faire plus. Résultat, l'équipe de Brad Stevens s'est imposée 121 à 108. Il y aura donc un match 6 ce dimanche.