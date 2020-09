Boston réduit l'écart avec Miami

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Boston Celtics

Menés 2 victoires à 0 avant le match 3, les Boston Celtics avaient le dos au mur. Les hommes de Brad Stevens, qui ont récupéré Gordon Hayward, l'ont emporté 117 à 106 et reviennent à une victoire de leurs adversaires. En s'appuyant sur leur quatuor vedette, composé de Kemba Walker (21 points), Jaylen Brown (26 points), Marcus Smart (20 points) et Jayson Tatum (25 points et 14 rebonds), ils ont pris le dessus sur les Floridiens mais cette fois n'ont pas lâché. De l'autre côté, ils ont laissé Goran Dragic et Jae Crowder, deux joueurs clés du Heat, à 2/10 aux tirs. De quoi s'assurer un premier succès dans cette série. Match 4 lundi soir.