Boston s'impose contre Washington, Evan Fournier en playoffs

Porté par un Jayson Tatum des grands soirs (50 points), Boston s'est imposé 118 à 100 lors de son play-in face à Washington D.C. et valide sa qualification en playoffs. Les Celtics affronteront les Brooklyn Nets, deuxièmes de la conférence Est, au premier tour. Sur ce match, l'équipe de Brad Stevens a pris le dessus en deuxième mi-temps. Menée à la pause, elle a pu compter sur Tatum (32 de ses 50 points) et Kemba Walker pour prendre le dessus. Titulaire, Evan Fournier a manqué d'adresse (8 points à 3/11 aux tirs) mais s'est montré complet (6 rebonds et 4 passes décisives en 36 minutes).

Washington D.C. va maintenant jouer sa qualification en playoffs contre Indiana, qui n'a fait qu'une bouchée des Charlotte Hornets (144-117) dans l'autre rencontre.