Boston s'intéresse à Evan Fournier

La date limite des transferts en NBA est au 25 mars cette année. Cette semaine promet donc d'être très intense chez les franchises NBA. Alors qu'Orlando a vu sa saison être gâchée par une avalanche de blessures, le Magic pourrait en profiter pour se reconstruire. Parmi les joueurs que la franchise florienne pourrait monnayer, il y a Evan Fournier, qui possède une belle valeur sportive et arrive en fin de contrat avec Orlando. Même si le bilan du Magic est très décevant (14 victoires pour 28 défaites et une toute petite quatorzième place de la conférence Est), il n'en est pas moins qu'Evan Fournier confirme son bel exercice 2019-2020. Avec ses 19,1 points (record en carrière) à 45,4% de réussite aux tirs dont 38,3% à 3-points, 3,1 rebonds et 3,6 passes décisives, l'international français reste l'arme principale offensive du Magic avec son ami Nikola Vucevic.

Avec des statistiques pareilles, il est clair que l'arrière serait capable de rendre de fiers services à des équipes mieux classées. Selon The Athletic, l'international français intéresserait les Boston Celtics, en difficulté ces derniers temps avec un bilan en baisse (21 victoires et 21 défaites, sixièmes à l'Est). La franchise du Massachusetts est donc à la recherche d'un joueur capable de donner un second souffle à l'équipe.

Et si Evan Fournier a manqué 18 matches à cause de pépins physiques, son retour a sans doute rassuré avec une belle sortie face à la défense des Nets le 19 mars dernier (31 points à 14/20 aux tirs dont un excellent 7/8 à 3-points).

Même s'il est difficile de voir Fournier intégrer le 5 de départ des Celtics avec les deux All-Stars que sont Jaylen Brown et Jayson Tatum sur les postes extérieurs, le Francilien serait parfait dans un rôle de sixème homme et leader de banc. Verra-t-on Evan Fournier bouger d'ici la Trade Deadline ou finira-t-il la saison à Orlando où il joue depuis 2014 ? L'avenir est incertain pour le shooteur français. Affaire à suivre.