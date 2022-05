Boston sort Miami et rejoint Golden State en finale

NBA

Crédit photo :

12 ans après, Boston est de retour en finale NBA. Ce dimanche, les Celtics l'ont emporté 100 à 96 lors du match 7 à Miami. Longtemps devant, ils ont résisté au retour au score des locaux, Jimmy Butler (35 points à 13/24 aux tirs) ayant même eu le tir de la victoire en transition. Mais il l'a manqué, permettant à l'ancien Vichyssois Ime Udoka de se qualifier en finale pour sa première saison en tant que coach principal. Jayson Tatum (26 points à 9/21, 10 rebonds et 6 passes décisives) & co vont maintenant défier les Golden State Warriors, champions à l'Ouest. Les Californiens auront l'avantage du terrain et débuteront la série à domicile, ce jeudi.