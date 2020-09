Boston vient à bout de Toronto, les Nuggets se rebellent

NBA

Série très disputée, la demi-finale de conférence Est entre Boston et Toronto a touché à sa fin ce vendredi soir. Les Celtics ont fini par l'emporter au terme d'un match 7 une nouvelle fois très disputé. Les changements de leader ont été nombreux mais finalement l'équipe de Brad Stevens est parvenue à faire l'écart (+10) dans le dernier quart-temps. Si les champions NBA en titre sont revenus à une possession, ils n'ont pu trouver un dernier bon tir pour égaliser ou réaliser le hold-up. Jayson Tatum (29 points à 9/23 aux tirs, 12 rebonds et 7 passes décisives), Jaylen Brown (21 points à 10/17, 8 rebonds et 4 interceptions) & co vont maintenant défier Miami en finale de conférence.

A l'Ouest, on pensait que les Los Angeles Clippers finiraient le boulot contre Denver. Le scénario du match 5 semblait le confirmer avec une avance de 16 points pour les Californiens en première mi-temps. Mais portés par le vétéran Paul Millsap (14 de ses 17 points dans le troisième quart-temps), les Nuggets sont revenus et ont débordé leurs adversaires sur la fin pour l'emporter 111 à 105 et ainsi revenir à 3 victoires à 2. C'est un 3-points de Nikola Jokic à 7 minutes de la fin qui a donné l'avantage à la franchise du Colorado pour la première fois. Le pivot serbe a encore noirci la feuille de statistiques (22 points, 14 rebonds et 5 passes décisives) alors que Jamal Murray a marqué 26 points et que Michael Porter Jr. a inscrit le 3-points décisif à 1 minute et 11 secondes de la fin.