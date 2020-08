Bradley Wanamaker (ex-Limoges) termine la saison de NBA avec le meilleur pourcentage aux lancers francs

92,6%. C'est grâce à ce pourcentage de réussite aux lancers-francs que Bradley Wanamaker (1,96, 31 ans) fait parler de lui en NBA. Pour sa deuxième saison dans la grande ligue, l'arrière américain termine en tête du classement dans cette catégorie en ayant inscrit 126 de ses 136 lancers francs. Une performance ô combien historique au sein des Celtics puisqu'il n'est que le quatrième joueur de la franchise mais aussi et surtout le premier depuis Larry Bird (!) en 1989/90 à accomplir cet exploit.

.@phillybul_22's 92.6% FT shooting this season will finish as the best in the @NBA.



This is the first time in 30 years (1989-90, Larry Bird) that a Celtic has led the league in this category. @TDBank_US | #HumanBehindTheNumber pic.twitter.com/sns5AiMCwv