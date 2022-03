Brillant, le duo Théo Maledon - Olivier Sarr fait plier Portland

NBA

Profitant d'une fin de saison sans enjeu à OKC, Théo Maledon crève l'écran en cette fin de mois de mars, après un exercice sophomore pourtant très compliqué. À Portland, le Rouennais a terminé en double-double 23 points à 7/17, 10 rebonds et 5 passes décisives. en 39 minutes. Un troisième match d'affilée à 20 points ou plus, après ses 25 unités contre Orlando et 20 à Denver. L'international français (5 sélections) a même été clutch en allant scorer à 16,8 secondes du buzzer final.





23 POINTS

10 REBONDS

5 PASSES

4x 3PM



Theo Maledon & le @OKCThunder l'emportent à Portland -131 ! #ThunderUp pic.twitter.com/imKctAEdLY — NBA France (@NBAFRANCE) March 29, 2022

Toujours au Thunder, Olivier Sarr a égalé son record offensif en NBA avec 12 points à 5/7, 5 rebonds et 2 interceptions en 34 minutes. Défaits par Denver samedi, les hommes de Mark Daigneault se reprennent contre Portland en l'emportant après prolongation (134-131).

Timothé Luwawu-Cabarrot plante 13 points !

Timothé Luwawu-Cabarrot s'est également fait plaisir ce lundi en marquant 13 points à 3/6 sans compter ses 4 rebonds en 30 minutes dans la victoire des Hawks contre 132-123 contre les Pacers. Avec ses 13 points contre Indiana, "TLC" signe son quatrième plus haut total de points sur un match cette saison.





13 PTS / 4 REB / 1 AST / 2 STL@timcabs & les @ATLHawks vainqueurs à Indiana -123#TrueToAtlanta reste 10ème à l'Est [38-37], à une victoire des Hornets pic.twitter.com/5bNgAMeUYk — NBA France (@NBAFRANCE) March 29, 2022

Evan Fournier en difficulté mais NY gagne

Evan Fournier a connu une soirée compliquée malgré la victoire des Knicks 109-104 contre Chicago. Le natif de Charenton a marqué 5 points à 2/10 dont 1/8 de réussite aux tirs. Le point positif de cette journée est que les Knicks engrangent un quatrième succès de rang et peuvent continuer à rêver d'un billet pour les play-in.