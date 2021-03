Chicago envoie Adam Mokoka s'exprimer en G-League, Axel Toupane confirme (22 points)

NBA

Cette saison, les Bulls ont décidé de ne pas engager leur équipe de G-League, Windy City, dans la bulle sanitaire d'Orlando. Du coup, Adam Mokoka (1,96 m, 22 ans), peu utilisé en NBA (6 minutes en moyenne sur 7 entrées), n'a pas l'occasion de jouer régulièrement en match jusqu'ici.

Finalement, les deux parties ont trouvé le moyen de permettre au jeune arrière de s'exprimer en compétition. Il a rejoint les Austin Spurs qui cherchaient un remplaçant à Robert Woodard, blessé. Intégré au cinq majeur dès son premier match, il a contribué (10 points à 4/10 aux tirs, 6 rebonds et 5 passes décisives en 26 minutes) au succès des Spurs contre les Long Island Nets d'Elie Okobo (13 points à 5/12, 2 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 33 minutes).



Austin compte désormai 9 victoires en 13 rencontres, soit une de moins que Santa Cruz, co-leader avec Erie. Les Warriors sont revenus à la hauteur de ces derniers (10 victoires, 3 défaites) en les dominant assez facilement ce mardi, 121 à 91.

Une nouvelle fois, Axel Toupane a brillé. Après ses 15 rebonds captés contre Long Island samedi, il n'a pas pu affronter Austin dimanche car malade. Mais l'international français est revenu en forme et, dans le choc de ce mardi, il était en feu dès le début de la rencontre (voir la vidéo ci-dessous). Il a fini à 22 points à 9/14 aux tirs (2/4 à 3-points), 7 rebonds et 3 passes décisives en 26 minutes. Après 8 rencontres, il tourne à 17,6 points à 56,2% de réussite aux tirs, 8,4 rebonds et 3,4 passes décisives en moins de 32 minutes.