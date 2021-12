Cible du CSKA Moscou, l'ancien Limougeaud Brad Wanamaker file à Washington

NBA

Brad Wanamaker (1,96 m, 32 ans) a décidé de signer aux Washington Wizards selon Sportando et Yakov Meir. Coupé mardi par Indiana, le meneur de jeu a vite retrouvé un contrat. Lui qui est bien connu en Europe (Limoges, Bamberg, Darussafaka et enfin le Fenerbahçe) était convoité par le CSKA Moscou, qui songe à se renforcer avant la date limite du 9 février.

En perte totale de vitesse à Indiana - il réalise sa pire saison statistique (3,5 points, 1,5 rebon et 2,2 passes décisives) au niveau professionnel -, l'ancien de Pittsburg s'accroche à son rêve de NBA en rejoignant Washington D.C. Après carrière européenne, le vainqueur de l'EuroLeague 2017 est passé par Boston, Golden State et Charlotte entre 2018 et 2021.