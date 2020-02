Cinq Français sélectionnés au Basketball Without Borders

NBA

Crédit photo : Sébastien Grasset

Cinq joueurs français vont vivre le All-Star Game NBA de l'intérieur. Aminata Gueye (Mondeville, LF2) et Serena Kessler (Pôle France, LF2) chez les filles ainsi que Juhann Begarin (Paris Basketball, Pro B), Moussa Diabaté (IMG Academy, Floride) et Alex Tchikou (Dream City Christian, Arizona) chez les garçons représenteront la France lors du sixième Basketball Without Borders (BWB) Global Camp, du vendredi 14 au dimanche 16 février au Quest Multisport à Chicago. Ces dernières années, de nombreux français ont pris part à cet événement, comme Frank Ntilikina, Sekou Doumbouya ou encore Iliana Rupert.