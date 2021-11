Cinquième victoire de suite pour les Clippers, 22 points pour Batum

NBA

Après un début de saison compliqué (1 victoire, 4 défaites), les Los Angeles Clippers viennent d'enchaîner 5 victoires. Ce mardi soir, ils ont battu Portland 117 à 109. En pleine forme, Nicolas Batum a battu son record de points de la saison (22) grâce à son adresse (7/9 aux tirs, dont 6/8 à 3-points). Il a également pris 6 rebonds.

Touché par les fautes (5), Rudy Gobert n'a joué que 24 minutes ce mardi. Mais cela n'a pas empêché le Jazz de battre des Hawks décevants (4 victoires, 8 défaites) sur ce début de saison (110-98). Le pivot a tout de même eu le temps de cumuler 9 points à 4/8 aux tirs et 1/4 aux lancers francs, 14 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. Dans le camp adverse, Timothé Luwawu-Cabarrot a joué 5 minutes pour 0/2 aux tirs et 1 rebond.