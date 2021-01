Clint Capela en triple-double, Evan Fournier excellent

De retour à la compétition mercredi, Evan Fournier avait brillé à Minneapolis. L'arrière tricolore a une nouvelle fois été bon contre les Pacers d'Indiana car il a battu son record de points de la saison (26 unités à 8/14 aux tirs mais 6/12 aux lancers francs), en plus d'avoir délivré 9 passes et capté 4 rebonds. Mais le Magic s'est incliné sur le fil en prolongation, sur un 3-points de Malcolm Brogdon à trois secondes du terme (120-118), alors que Evan Fournier avait le tir de la gagne.

De nouvea papa, Nicolas Batum performe

En venant à bout de Théo Maledon (5 points, 5 rebonds et 2 passes en 19 minutes) et d'Oklahoma City, les Los Angeles Clippers ont signé une sixième victoire de rang à l'Est (120-106). Le capitaine de l'équipe de France Nicolas Batum - de nouveau papa la nuit dernière - totalise 14 points dont 4/4 à longue distance et 2 passes en 33 minutes.

She’s here! Welcome to this (crazy) world Nayeli. My wife Lily and our lil princess are both doing great. Woman are the strongest. They both have done a great job. What a crazy day. I’m the happiest man in the world pic.twitter.com/ynGhthxSnu