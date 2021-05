Comment Joël Ayayi se prépare pour la Draft NBA 2021 ?

Joël Ayayi (1,96 m, 21 ans) n'a plus qu'un objectif après ses quatre saisons NCAA (dont une en tant que redshirt). Après une saison historique mais conclue par une défaite amère en finale de la March Madness, le Bordelais est désormais concentré sur la prochaine échéance, la Draft NBA. Il s'est exprimé pour Sud-Ouest et a dévoilé comment ce début de préparation se déroulait.

"À partir de maintenant, mon esprit est à 100% focus sur la préparation de la Draft. Il y a plusieurs étapes pour cela, et pour la première, me voici à Los Angeles depuis quelques jours ! L'agence avec laquelle je travaille a fait venir tous ses jeunes en Californie, afin de nous faire travailler tous ensemble. Nous sommes six, dont mon ancien coéquipier à Gonzaga Jalen Suggs et Evan Mobley, qui vient de USC, équipe que l'on a battue durant la March Madness, et qui seront vraisemblablement dans le top 5 de la prochaine Draft. Nous avons chacun un appartement à disposition, tout le confort possible afin de bosser dur et de se préparer dans les meilleures conditions possibles. Pour l'instant, l'heure est à la remise en forme physique et au travail sur le jeu. On s'entraîne du lundi au vendredi, et on passe du temps ensemble, on échange et on fait quelques activités aussi, comme assister à des matches NBA. Nous sommes allés voir un match des Clippers de Los Angeles assis au bord du terrain, c'était vraiment sympa ! Ça nous donne aussi un avant-goût de ce qui nous attend l'an prochain, quand nous serons dans la ligue."