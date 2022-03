Comment parier sur le basket-ball : Astuces à connaître pour parier sur la NBA

NBA

1. Prenez le temps de vous renseigner avant de parier

Si vous pensez qu’il suffit de “lire à travers les cotes” afin de placer un bon pari basket, sachez que vous faites une grave erreur ! Vous renseigner sur les matchs en amont est indispensable et pourra vous faire économiser énormément d’argent sur le court comme sur le long terme.

Concrètement, comment s’y prendre pour cela ?

Vous pouvez par exemple consulter les résultats des derniers matchs d’une équipe afin de voir si celle-ci est sur une bonne lancée ou pas. De manière individuelle, se renseigner sur l’état de forme des joueurs est une bonne chose à faire également, et pourra faciliter votre pronostic.

Par exemple, si vous suivez l’actualité, vous n’êtes pas sans savoir que Rudy Gobert est sur une très bonne lancée en ce moment !

Quoi qu’il en soit, ne vous contentez pas de parier sur des cotes qui semblent évidentes car elles peuvent s’avérer très trompeuses. Renseignez-vous systématiquement avant de faire un pari NBA !





2. Pariez au bon endroit

Une erreur que commettent beaucoup de joueurs débutants (et même intermédiaires) est de parier sur n’importe quel site en ligne, sans prendre le temps de s’assurer que celui-ci soit de qualité.

Ne faites pas cette erreur, car elle pourrait vous coûter très cher !

En effet, d’un bookmaker à l’autre, de nombreuses choses peuvent changer : les cotes, bien sûr, mais également la qualité du support client ou les offres promotionnelles à disposition des joueurs. Sans oublier le fait qu’il existe un nombre incalculable de sites douteux, et qu’il est donc important de s’y tenir à l’écart.

Que vous débutiez ou non dans le monde des paris en ligne, choisir un bookmaker de qualité est un pré-requis, grâce auquel vous pourrez profiter d’une meilleure expérience de jeu. Si vous débutez, vous avez beaucoup à gagner à vous tourner vers un site de paris sportifs certifié par l’ANJ pour placer n’importe quel type de pari basket. Ainsi, vous vous assurerez de jouer dans un environnement sûr, sans risques pour vous et votre porte-monnaie.





3. Gérez votre argent correctement

La bonne gestion de votre argent jouera un rôle crucial dans votre réussite dans le monde des paris sportifs. Cela implique de ne pas miser trop sur un seul pari, et de savoir quel capital allouer en fonction des événements et des cotes.

Par exemple, miser une grande partie de votre cagnotte sur une côte faible peut sembler être une bonne idée à première vue, mais ce n’est absolument pas le cas, car la balance bénéfice/risque n’est pas en votre faveur ! En clair, ce que vous pouvez gagner est trop peu comparé à ce que vous risquez de perdre.

4. Évaluez vos décisions, pas vos résultats

Il s’agit ici d’un point capital, qui se doit d’être compris car il impactera fortement vos performances sur le long terme.

Nous avions évoqué, dans le point ci-dessus, la gestion de votre argent, mais ce n’est pas le seul point sur lequel vous devez vous pencher. Votre processus décisionnel (ou decision-making en anglais) est tout aussi important, si ce n’est plus !

En clair, l’une des plus grosses erreurs que commettent les parieurs (et cela touche même les plus expérimentés puisqu’il s’agit de “failles” fréquentes en psychologie humaine) est d’associer la qualité du résultat à la qualité de la décision ayant entraîné ce résultat.

Concrètement, cela signifie que si un pari s’avère fructueux, le parieur l’ayant réalisé pensera avoir fait le bon choix…mais ce n’est pas systématiquement vrai !

De très bonnes décisions peuvent entraîner de bons résultats sur le court terme, et vice-versa.

Ce qui compte réellement, c’est d’apprendre à prendre de bonnes décisions, et ne pas laisser le résultat altérer votre jugement.

Pour cela, la première chose que vous pouvez faire est d’avoir un plan et de vous assurer de le suivre. Transgresser le plan signifierait prendre une mauvaise décision, même si celle-ci s’avère finalement rentable

5. L’important, c’est la durée

Pour conclure, nous tenons à insister sur le fait que, lorsque vous pariez, la vision sur le long terme doit systématiquement primer. Certes, prendre des décisions risquées peut POTENTIELLEMENT apporter gros en une seule mise, mais quelles sont les probabilités que ces décisions aboutissent ? Et si elles n’aboutissent pas, que se passerait-il ? Seriez-vous “hors jeu” ?

Faire de gros profits sur le court terme semble alléchant à première vue, mais un parieur qui réussit véritablement privilégiera toujours des produits moindres mais systématiques, sur le long terme.

Bien sûr, appliquer tous ces conseils à la lettre prendra un peu de temps si vous débutez, mais gardez toujours ces astuces de paris sportifs à l’esprit, car ils vous aideront grandement à vous améliorer avec le temps !