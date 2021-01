Confiné, Vincent Poirier revient sur ses débuts difficiles à Philadelphie

NBA

Crédit photo :

"Je suis maudit moi". Vincent Poirier (2,13 m, 27 ans) a beau avoir ri, relativisé sur sa situation, après cette petite phrase, on comprend aisément que le pivot français n'est pas particulièrement épanoui actuellement. Transféré chez les Sixers de Philadelphie, il joue encore moins que les Boston Celtics. Pour l'instant, le Francilien a du se contenter de trois petites entrées en jeu.

Alors quand la moitié de l'effectif a été placé en quarantaine suite au test positif à la COVID-19 de l'arrière Seth Curry, il aurait bien aimé profité de la situation pour enfin jouer. Mais non, il a pris un petit-déjeuner à la même table que l'arrière et donc il doit lui aussi rester chez lui.

Un temps qui lui a permis de répondre aux questions de Rémi Reverchon et Audrey Sauret dimanche lors du Sunday Night Live de NBA Extra sur beIN. Il avoue que son rôle sur ce début de deuxième saison NBA n'est pas satisfaisant. "Ce n'est pas ce que j'attendais", avoue-t-il, tout en reconnaissant que s'entraîner face à Joel Embiid ou Dwight Howard peut l'aider à progresser.

"Ce n'est pas moi qui décide. J'ai parlé avec le coach (Doc Rivers), pour voir comment progresser et comment entrer dans la rotation. C'est bien aussi de s'entraîner contre des gars comme Joel et comme Dwight, tu apprends plein de choses. Toujours, je prends le côté positif. Je me dis que j'en ressortirais plus fort. Après je suis un compétiteur, donc c'est relou, à l'approche des Jeux olympiques... C'est chiant de ne pas jouer. C'est la bagarre hein ! Il faut se battre, se montrer. C'est la dernière année de contrat, il faut prouver. La saison est longue, il reste plein de matches. On sait qu'il peut arriver plein de choses. Pour l'instant je reste dans l'état d'esprit, je travaille dur et ça viendra."

Vincent Poirier s'est notamment exprimer sur ce qu'il peut amener aux Sixers.

"C'est Joel Embiid et Dwight Howard qui sont devant donc il ne faut pas vouloir être meilleur qu'eux mais il faut apporter quelque chose de différent. Joel, on ne va pas se mentir, pour défendre sur lui il faut se lever tôt et être plusieurs. Il faut montrer au coach que quand tu es sur le terrain tu apportes autre chose que du poste-bas, de la fixation intérieure..."

Quant à un éventuel retour en Europe la saison prochaine, Vincent Poirier n'a jamais fermé cette porte.

"On ne peut rien prévoir. Je suis un basketteur, un compétiteur, j'ai envie de jouer au basket... Travailler c'est bien mais j'ai envie de jouer. J'ai envie de faire ma carrière, des matchs, de vivre des émotions, de partager des trucs... Pour l'instant je n'ai pas d'idée sur mon futur mais pour l'instant c'est la NBA, on va faire l'année, être prêt pour quand l'opportunité arrivera, ensuite on verra l'année prochaine. On y est pas, il peut encore se passer plein de choses. Déjà il faut que je sorte de ce confinement (sourire)."