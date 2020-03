Coronavirus : Rudy Gobert guéri

Sans doute injustement désigné comme le "patient 0" en NBA, Rudy Gobert, qui avait été testé positif au coronavirus juste avant la rencontre d'Utah chez Oklahoma City, vient d'être déclaré guéri, au même titre que son coéquipier Donovan Mitchell, rapporte Shams Charania de The Athletic.

Le pivot français avait régulièrement donné de ses nouvelles, qui se sont toujours voulues rassurantes. Il va rester confiné chez lui, à Salt Lake City, où il va pouvoir se tenir en forme durant la période.

