Coronavirus : Rudy Gobert testé positif, la NBA suspendue

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Mercredi soir, Oklahoma City recevait Utah. Mais alors que la salle était pleine et que les deux équipes s'échauffaient, la rencontre n'a jamais démarré. Et pour cause, le pivot All-Star du Jazz Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus avant la rencontre. Cette nouvelle a entraîné la suspension de la saison régulière NBA !

Utah Jazz All-Star Rudy Gobert has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.



Sources say Gobert is feeling good, strong and stable — and was feeling strong enough to play tonight. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2020

La saison NBA est suspendue.



Un joueur des Utah Jazz positif au COVID-19. Le résultat du test est intervenu avant le début du match entre Utah Jazz et Oklahoma City Thunder. Le joueur n'était pas présent dans l'Arena.



Une interruption afin de déterminer la suite des événements. pic.twitter.com/SnYejtuGF3 — NBA France (@NBAFRANCE) March 12, 2020

Shams Charania a indiqué que le Français se sentait bien et qu'il était même d'attaque pour disputer le match. Plus tard, son compatriote et ami Evan Fournier a également tweeté sur le sujet pour donner de ses nouvelles. Il s'est voulu rassurant.

Pour les français qui se réveillent. J'ai eu @rudygobert27 au téléphone, il va bien !!

Ne cédons pas à la panique. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 12, 2020

Quant aux derniers adversaires de Gobert, les Cavaliers, Knicks, Celtics, Pistons et Raptors, ils ont été placés en quarantaine.