Coupé par les Lakers, Joël Ayayi s'engage à Washington D.C.

Signataire d'un two-way contract au lendemain de la Draft NBA 2021, Joël Ayayi (1,90 m, 22 ans) n'a pas convaincu les Los Angeles Lakers de le conserver. Cependant, les Washington Wizards l'ont engagé dans la foulée, avec un "two-way contract" là-aussi.

Discret en Summer League (4,8 points, 3 rebonds et 2,4 passes décisives de moyenne en 21 minutes de jeu), peu utilisé en présaison (0,4 point à 10% de réussite aux tirs et 0,6 rebond en 9 minutes sur 5 rencontres), le Girondin va maintenant tenter de s'imposer dans la rotation des Wizards. Ou à défaut, d'avoir un important temps de jeu avec le Go-Go de Capital City en G-League.

A Washington D.C., il retrouvera ses anciens coéquipiers de Gonzaga Rui Hachimura et Corey Kispert.

