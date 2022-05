Dallas égalise contre Phoenix, Frank Ntilikina confirme son retour aux affaires

NBA

Crédit photo : ESPN

Comme lors de la série précédente contre New Orleans, Phoenix − doté du meilleur bilan de la saison régulière − est en danger. Pour la seconde fois d'affilée, les Suns ont chuté logiquement à Dallas (101-111), permettant ainsi aux Mavericks de revenir aux affaires (2-2). Avec ses 6 fautes en 23 minutes, Chris Paul (5 points et 7 passes décisives) a incarné le cauchemar arizonien.

Pour mater Phoenix, l'équipe de Jason Kidd s'est appuyée sur une formidable adresse longue distance (20/44 à trois points) et, évidemment, sur son leader Luka Doncic (26 points à 9/25, 7 rebonds, 11 passes décisives et 4 interceptions). Et l'on soulignera également la contribution utile de Frank Ntilikina. Oh, bien sûr, rien de transcendant avec ses 9 minutes au compteur mais elles ont tout de même le mérite d'exister, lui qui était totalement sorti de la rotation depuis la fin du mois de mars. Déjà utilisé 12 minutes vendredi, l'ancien meneur de la SIG Strasbourg a généralement été lancé dans les 120 dernières secondes de chaque fin de quart-temps. En mission défensive sur Chris Paul et Devin Booker, il s'est également fendu d'un tir primé crucial dans le troisième acte pour faire passer le score à 87-78.

Au final, Frank Ntilikina termine avec 3 points à 100%, 2 rebonds, 1 interception et 2 balles perdues en 9 minutes. Avec l'espoir de confirmer tout cela dans la nuit de mardi à mercredi, en allant frapper un coup retentissant à Phoenix.