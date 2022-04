Dallas égalise contre Utah, Golden State facile

NBA

Dallas a égalisé à une victoire contre Utah en quarts de finale de la conférence Ouest dans les playoffs NBA. Les Mavericks, toujours privés de Luka Doncic, étaient menés à l'entame du dernier quart-temps, mais leur adresse à 3-points (22/47) et leur belle gestion de la balle (22 passes décisives pour 3 balles perdues) a fait la différence. Jalen Brunson a planté 41 points à 15/25 aux tirs et Maxi Kleber (25 points à 8/11 derrière l'arc) a amené au large Rudy Gobert (8 points à 2/5 aux tirs, 17 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 37 minutes) pour l'emporter 110 à 104. Frank Ntilikina n'a pas joué pour les Mavs. Les deux prochains matches de la série se joueront à Salt Lake City, dans l'Utah.





8 PTS / 17 REB / 2 AST / 2 BLK



Rudy Gobert & le Jazz s'inclinent 104-110 face aux Mavs (1-1)



Game 3 : Nuit de jeudi à 3H00#NBAPlayoffs pic.twitter.com/UB9ciXQg9j — NBA France (@NBAFRANCE) April 19, 2022

Autrement, Golden State et Toronto mènent 2 victoires à 0 face à Denver et Philadelphie. Les Warriors peuvent compter sur le retour de blessure de Stephen Curry (34 points à 12/17 aux tirs en 23 minutes en sortie de banc) pour faire la différence face aux Nuggets.