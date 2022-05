Dallas éliminé par Golden State, Frank Ntilikina a terminé sa saison

NBA

Il n'y aura pas de Français en finale des playoffs NBA cette saison. Ce jeudi, les Dallas Mavericks de Frank Ntilikina ont perdu 120 à 110 lors du match 5 des finales de conférence. Ils ont donc perdu la série 4 victoires à 1. Les Texans ont fait la course derrière au score une équipe de Golden State qui va jouer ses sixièmes finales sur les huit dernières années (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2022). Expérimentés, les Warriors ont un vrai savoir-faire offensif (36 passes décisives) pour trouver leurs shooteurs (14/36 derrière l'arc), Klay Thompson en tête (32 points à 8/16 à 3-points). De plus, ils ont dominé le rebond sur toute la série (51 prises à 34), à l'image de Kevin Looney (18 rebonds en 31 minutes). Pour les Mavs, la cible était trop évidente et le reste du groupe trop faible à ce stade. Luka Doncic a terminé à un petit 10/28 aux tirs. Frank Ntilikina a joué 14 minutes pour 6 points à 2/5, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. Reste à savoir comment les Mavs vont se renforcer pour passer un cap, avec l'Alsacien ou non. En attendant, celui-ci va pouvoir se reposer avant de rejoindre l'équipe de France dans un mois, pour les deux matches de qualification à la Coupe du Monde.