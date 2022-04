Dallas reprend l'avantage du terrain en gagnant à Utah

NBA

Crédit photo :

Après avoir remporté le match 1, Utah s'est incliné à deux reprises contre Dallas malgré l'absence de Luka Doncic. Le Jazz a souffert en première mi-temps, avec 41 points encaissés lors du deuxième quart-temps. Dans le troisième quart-temps, Quin Snyder a tenté de s'adapter en lançant Eric Paschall à la place de Rudy Gobert (15 points à 6/6 aux tirs et 7 rebonds en 29 minutes) pour proposer un cinq plus petit et mobile face à la défense de zone texane. Résultat, son équipe a inscrit 40 points et est revenu dans la partie, bien aidée par le réveil de Donovan Mitchell (4 points avant la pause, 32 au final). Seulement, cela n'a pas suffit et les Mavs ont repris l'avantage en s'imposant 126 à 118 avec encore 31 points de Jalen Brunson.

Rudy.



Rudy Gobert ⎜vs. Mavericks



15 points / 7 rebonds #TakeNote pic.twitter.com/D9FdgMSiaT — NBA France (@NBAFRANCE) April 22, 2022

Dans les deux autres rencontres de ce jeudi, Memphis a également repris l'avantage sur Minnesota en s'imposant 104 à 95 lors du match 3 à Minneapolis alors que Golden State a creusé l'écart (3 victoires à 0) après sa victoire 118 à 113 à Denver.