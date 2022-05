Dallas s'incline de peu face à Phoenix

NBA

Les Suns de Phoenix ont pris le meilleur d'entrée sur Dallas. Malgré une belle remontée au score dans les toutes dernières minutes, le phénoménal Doncic (45 points, 12 rebonds, 8 passes décisives) et les siens n'ont pas réussi à déjouer les pronostics (114-121). Absent des parquets depuis le 9 avril dernier, Frank Ntilikina est entré en jeu pour la première fois en playoffs. Le Français n'a dû se contenter que de 2 petites minutes de jeu et 1 passe décisive. Et il n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe face aux Suns portés par un très bon Devin Booker (25 points, 9 rebonds, 8 passes décisives).

Dans l'autre match de la nuit, Miami a réalisé une grosse deuxième mi-temps pour s'imposer 106 à 92 face aux 76ers de Philadelphie. Privés de Joël Embiid, blessé à l'oeil, les Sixers n'ont rien pu faire pour arrêter le Heat d'un très bon duo Herro-Adebayo, auteur de 49 points au total. Tout comme Phoenix, Miami mène 1-0 et jouera son prochain match à domicile.