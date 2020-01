Dallas sonde Joakim Noah

L'intérieur canadien Dwight Powell victime d'une rupture du tendon d'Achille, Dallas va se mettre en quête d'un nouvel intérieur. Selon Tim MacMahon d'ESPN, les Mavericks se sont renseignés au sujet de Joakim Noah. Celui-ci s'était mis en valeur avec Memphis la saison passée. Son nom avait été évoqué chez les Clippers en fin d'intersaison 2019 mais il avait été mention d'une blessure. La franchise texane réfléchit à d'autres options, comme la signature d'un joueur évoluant en G-League ou à l'étranger.

Sources: The Mavs have touched base with Joakim Noah as they search for center depth in the wake of Dwight Powell's season-ending injury. Dallas has concerns about Noah's health and is considering several other options, including G League and overseas players.