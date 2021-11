Débuts réussis en G-League pour Joël Ayayi, Jaylen Hoard également efficace

NBA

La saison 2021-2022 de G-League a démarré mercredi soir par la large victoire des Santa Cruz Warriors contre G-League Ignite (110-88), match lors duquel Axel Toupane avait cumulé 8 points à 3/5 aux tirs et 3 rebonds en seulement 8 minutes.

Ce vendredi, beaucoup d'équipes ont lancé leur saison. Parmi elles, le Capital City Go-Go, franchise affiliée aux Washington Wizards, s'est imposée 107 à 103 contre les Westchester Knicks. Utilisé à la mène, Joël Ayayi s'en est bien sorti avec 11 points à 4/7 aux tirs, 4 rebonds et 8 passes décisives en 27 minutes.

Lors de la large victoire du Blue d'Oklahoma City contre les Salt Lake City Stars (118-63), Jaylen Hoard s'est montré efficace en sortie de banc (12 points à 5/8, 2 rebonds et 3 passes décisives en 17 minutes). Axel Toupane et les Warriors ont perdu 122-97 à domicile face aux Stockton Kings malgré un Axel Toupane très agressif (21 points à 8/22 aux tirs et 7 rebonds en 32 minutes).

Enfin, Sekou Doumbouya n'a pas joué lors de la courte victoire des South Bay Lakers face à Ignite (112-105).