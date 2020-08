Denver arrache un match 7 face au Jazz, les Clippers sortent Doncic et Dallas, Boston déroule

NBA

Crédit photo : Denver Nuggets

Alors que le Jazz d'Utah menait 3 victoires à 1 dans la série qui les opposent aux Denver Nuggets, ces derniers ont égalisé à 3 partout au terme du match 6 (119-107) grâce notamment à une deuxième mi-temps maîtrisée, forçant ainsi un match 7 décisif. Portés une nouvelle fois par un Jamal Murray étincelant (50 points à 71% de réussite aux tirs dont 9/12 à 3-points) et un Nikola Jokic dans ses œuvres (22 points et 9 passes décisives), les Nuggets ne sont plus qu'à une victoire du deuxième tour des playoffs. Les 44 points de Donovan Mitchell et le double-double de Rudy Gobert (11 points et 11 rebonds) n'auront pas suffi aux hommes de Quin Snyder qui devront impérativement s'imposer dans la nuit de mardi à mercredi (2h30) s'ils veulent poursuivre leur saison.

Le vainqueur de cette palpitante série affrontera les Clippers de Los Angeles, qui se sont imposés ce dimanche soir (111-97) et ont ainsi remporté la série face aux Dallas Mavericks. Après avoir fait le break en début de troisième quart-temps (jusqu'à +23), les hommes de Doc Rivers se sont fait peur face aux prouesses offensives de Luka Doncic (38 points, 9 rebonds et 9 passes décisives), auteur de 16 points dans le seul troisième quart-temps pour permettre aux Mavs de revenir à -6 (88-82). Mais ils ont pu s'en remettre à Kawhi Leonard, omniprésent des deux côtés du terrain (33 points, 14 rebonds, 7 passes décisives et 5 interceptions). Billet validé pour les "Clipps" qui retrouveront bien les demi-finales de conférence pour cette édition 2020 des playoffs.

Les demi-finales de conférence qui ont d'ailleurs commencé à l'Est puisque en début de journée Boston a facilement dominé Toronto (112-94). Dès le premier quart-temps, l'équipe de Brad Stevens avait marqué 39 points. Et si les Raptors se sont rapprochés, les Celtics n'ont jamais tremblé, grâce notamment à une excellente adresse à 3-points (17/39). Vincent Poirier en a profité pour entrer 2 minutes en toute fin de rencontre (1 passe décisive et 1 interception).