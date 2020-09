Denver prend son premier match contre les Lakers

NBA

Crédit photo : Denver Nuggets

Menés 2 victoires à 0 par les Los Angeles Lakers après le buzzer beater d'Anthony Davis au match 2, les Denver Nuggets ont réagi en s'imposant pour la première fois dans la finale de conférence Ouest (114-106).

Denver fait l'écart trois fois

Jamal Murray (28 points, 8 rebonds et 12 passes décisives) et Nikola Jokic (22 points, 10 rebonds et 5 passes décisives) ont été bien aidés par Jerami Grant (26 points à 7/11) et Monte Morris (14 points à 5/7) pour faire le trou dans le deuxième quart-temps. Mais les Lakers sont revenus une première fois, grâce à LeBron James (30 points à 14/23, 10 rebonds et 11 passes décisives), avant l'équipe de Mike Malone ne reprenne 20 points d'avance. Puis, grâce à une série de ballons volés suivis de contre-attaque, les Californiens n'étaient plus qu'à deux possessions à 5 minutes de la fin. Sauf que Jamal Murray a marqué plusieurs paniers de haut volée pour les repousser et permettre aux siens de créer un écart définitif.

A voir désormais si Denver peut égaliser jeudi lors du match 4. En attendant, Miami et Boston vont en découdre ce mercredi dans le match 4 de la finale de conférence Est.