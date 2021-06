Denver sort Portland malgré Damian Lillard, les Lakers éliminés des playoffs par les Suns

NBA

Les TrailBlazers de Portland y auront cru tout le match mais les Nuggets ont su finir le match de la meilleure des façons (126-115), pour se qualifier pour le deuxième tour des playoffs NBA 2021. Devant pendant trois quart-temps, la franchise de l'Oregon avait sa survie entre les mains et la possibilité d'aller jouer un match 7 dans le Colorado. Mais les Nuggets ont su rattraper leur retard dans le dernier acte grâce à un Nikola Jokic encore en mode MVP (36 points, 8 rebonds et 6 passes décisives). L'intérieur serbe a planté un tir longue distance pour repasser devant 108-106 à 6 minutes 30 de la fin du match.

#MileHighBasketball



⚒ Nikola Jokic: 36 PTS, 8 REB, 6 AST

⚒ Michael Porter Jr.: 26 PTS, 6x 3PM



Denver gagne le Game 6 et se qualifie pour les demi-finales de Conférence Ouest!



DEN/PHX | Game 1, dans la nuit de lundi! #NBAPlayoffs #ThatsGame pic.twitter.com/faEeowA0il — NBA France (@NBAFRANCE) June 4, 2021

Le meneur Monte Morris a d'ailleurs bien épaulé le Joker dans le money time avec ses tears drops et ses tirs à 5-6 mètres, il aligne 22 points, 4 rebonds et 9 passes décisives à la fin du match. Pourtant en première mi-temps, le duo Lillard (28 points) - McCollum (21) était au rendez-vous. Ils ont même permis à Portland de mener de 15 points dans le troisième quart-temps. Le meneur de Portland finit avec 13 passes décisives, 4 rebonds et 2 interceptions à la fin du match. Les Nuggets ont pu l'emporter aussi grâce à l'énorme entame de match de Michael Porter Jr (22 points en 12 minutes), il finira avec 29 points, 5 rebonds, 4 passes, 1 interception en 34 minutes. Il aura permis à Jokic de se faire plus discret avant d'accélérer dans le final. Portland s'incline et perd cette série 4-2, Denver file au deuxième tour pour affronter les Suns de Devin Booker.

Les Lakers ont encore une fois chuté contre Phoenix, 100-113. Sur leur parquet, les champions en titre n'ont rien pu faire face à l'armada de Devin Booker. L'arrière de 24 ans a pris feu dès le premier quart-temps avec 6 paniers à 3-points pour un total de 22 points. Au final, il a cumulé 47 points à 15/22 aux tirs, 11 rebonds, 3 passes et 1 contre en 46 minutes.

D-BOOK!



47 POINTS

15-22 FGM

8-10 3PM@DevinBook en record de carrière en #NBAPlayoffs, les @Suns l'emportent et se qualifient! #WeAreTheValley



Phoenix retrouvera Denver, Game 1 dans la nuit de lundi à mardi, 4H00. pic.twitter.com/VxbMEEQ8rV — NBA France (@NBAFRANCE) June 4, 2021

Le début de match a aussi été marqué la blessure d'Anthony Davis qui s'est de nouveau fait mal à l'aine. Après avoir encaissé 36 points dans le premier quart-temps, les Lakers se sont retrouvés derrière de 21 points à la mi-temps (41-62). En seconde mi-temps, Phoenix a continué de gérer le match même avec le retour des Pourpre et Or orchestré par LeBron James (29 points, 9 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 2 contres en 41 minutes). Les Angelinos sont même revenus à 10 points mais les Suns dans un dernier effort ont plié le match grâce à Chris Paul (8 points, 12 passes) et Jae Crowder (18 points, 8 rebonds). Les Suns éliminent donc les Lakers et retrouveront au deuxième tour les Nuggets de Denver.

