Denver sort Utah au match 7

NBA

Crédit photo : Denver Nuggets

Habitués des matchs 7 de playoffs, les Denver Nuggets l'ont emporté ce mardi soir contre Utah, sur un score de match des années 90 (80 à 78).

L'équipe de Mike Malone a fait l'écart en première mi-temps (50-36) en limitant le Jazz à 40% de réussite aux tirs, dont 28% à 3-points. Mais Donovan Mitchell, avec 9 points de suite au retour des vestiaires, a ramené les siens dans le match. La partie a ensuite été un vrai chassé-croisé et Rudy Gobert (19 points à 8/13, 18 rebonds et 2 contres en 39 minutes) a égalisé à 78 partout juste avant les 24 secondes sur un alley-oop. Malgré ses efforts, le Français n'a pu empêcher Nikola Jokic (30 points à 12/13 et 14 rebonds en 39 minutes) d'inscrire un bras roulé pour redonner l'avantage aux siens (80-78). Avantage définitif puisque Donovan Mitchell a perdu l'avant-dernière balle et que l'ultime tir de Mike Conley s'est terminé en gamelle.

Après avoir été menés 3 victoires à 1, les Nuggets ont donc signé 3 victoires de suite pour se qualifier au deuxième tour. Ils affronteront les Los Angeles Clippers.

A l'Est, Boston l'a emporté lors du match 2 et fait le break. Cependant, les Celtics ont eu plus de mal (102-99) que dimanche. Portés par Jayson Tatum (34 points, 8 rebonds et 6 passes décisives), ils ont pourtant vu les Raptors dominer la partie. Ces derniers menaient encore de 12 points en fin de troisième quart-temps avant que Marcus Smart (19 points) n'ait un gros coup de chaud pour ramener les siens à hauteur. Puis Kemba Walker (19 points) a marqué deux paniers pour faire la différence finale.