Denver stoppe le Jazz, Jokic (47 points) domine Gobert

NBA

Crédit photo :

Fort de ses 11 victoires de suite de sa place de leader en NBA, Utah s'est déplacé chez son rival à l'Ouest, Denver, ce dimanche. Mais le Jazz n'a pas poursuivi sa série, s'inclinant 128 à 117. Si ses arrières Mike Conley (2/10 aux tirs) et Donovan Mitchell (13 points à 3/12) ont fait preuve de maladresse, Rudy Gobert n'a pas compensé à l'intérieur. Le pivot français s'est fait copieusement dominer par son vis à vis Nikola Jokic. Le Serbe a planté 47 points à 17/26 aux tirs en plus de ses 12 rebonds et 5 passes décisives. En face, le Picard a peu vu le jour (12 points à 4/7 et 8 rebonds).

Cette victoire permet aux Nuggets de s'installer à la quatrième place à l'Ouest derrière les Los Angeles Clippers (16 victoires et 5 défaites), le Jazz d'Utah (15 victoires et 5 défaites) et les Los Angeles Lakers (15 victoires et 6 défaites).

Si les Clippers sont leaders, c'est parce qu'ils ont battu New York, 129 à 115 au Madison Square Garden. Nicolas Batum a été laissé au repos - pour une légère blessure à l'aine - alors que Frank Ntilikina n'a toujours pas joué.

A l'Est, c'est Philadelphie qui est devant avec 15 victoires en 21 rencontres. Les Sixers se sont imposés 119-110 chez les Pacers mais Vincent Poirier n'est pas entré en jeu. En revanche, leurs dauphins, les Brooklyn Nets (13 victoires et 9 défaites) ont perdu 149 à 146 à Washington D.C. En 17 minutes, Timothé Luwawu-Cabarrot a cumulé 8 points à 3/6, 3 rebonds et 3 passes décisives.

Plus bas au classement, Orlando (8 victoires et 13 défaites) continue de descendre avec une troisième défaite de suite. En déplacement chez leurs voisins des Toronto Raptors (qui jouent désormais à Tampa pour leurs matches à domicile), ils ont perdu 115 à 102 avec un Evan Fournier pas dans son assiette (11 points à 2/12, 3 passes décisives et 2 rebonds en 28 minutes).