Derrick Rose, Taj Gibson, Tom Thibodeau racontent le Joakim Noah des Bulls

NBA

Crédit photo : Chicago Bulls

En cette année 2021, Joakim Noah a annoncé qu'il prenait sa retraite de joueur professionnel. Le New Yorkais a réalisé la meilleure partie de sa carrière professionnelle chez les Chicago Bulls, avec qui il a vécu de grands moments. Dans une vidéo réalisée par la franchise NBA de l'Illinois, ses anciens coéquipiers Derrick Rose et Taj Gibson, mais aussi son entraîneur de l'époque Tom Thibodeau et sa mère Cecilia Rodhe racontent qui est Joakim Noah et ce qu'il a accompli. Cela donne la belle vidéo de 8 minutes à voir ci-dessous :