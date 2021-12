Derrick Walton, des limbes de l'ASVEL à un contrat en NBA

NBA

Crédit photo : Infinity Nine Media Julie Darbon

Sur le papier, il peut être considéré comme champion de France 2021. Pourtant, sa venue à l'ASVEL la saison dernière fut un véritable fiasco et on trouvera difficilement passage plus anonyme que lui : recruté début janvier, Derrick Walton Jr. (1,84 m, 26 ans) est vite sorti de la rotation de T.J. Parker en raison de ses problèmes musculaires avant de demander fin avril à repartir aux États-Unis pour raisons familiales. Le club villeurbannais indiquait à l'époque que sa date de retour n'était pas fixée. Inutile de dire qu'on ne l'a plus jamais revu à l'Astroballe.

Aperçu à 11 reprises sous le maillot rhodanien (6,5 points à 33%, 1,1 rebond et 2,5 passes décisives), l'ancien meneur du Zalgiris Kaunas avait pourtant été intégré cet été au giron des Pistons. Son début de saison intéressant en G-League (12,9 points à 40%, 5 rebonds et 7,3 passes décisives), couplé à l'immense cluster qu'est devenu la NBA, lui offre désormais la possibilité de retenter sa chance à l'étage supérieur : le voici désormais heureux détenteur d'un contrat de dix jours avec Detroit, la franchise de sa ville natale ! Un joli cadeau de Noël pour celui qui peut déjà se targuer de 42 apparitions en NBA (2 points à 41% et 1 passe décisive en 9 minutes), sous les couleurs de Miami, des Los Angeles Clippers et de... Detroit.