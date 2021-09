Derrick Walton Jr. (ex-ASVEL) rejoint les Pistons de Détroit

NBA

Crédit photo : Infinity Nine Media Arthur Viguier

Brièvement vu à l'ASVEL en 2020-2021, Derrick Walton Jr. (1,83 m, 26 ans) est de retour chez les Pistons de Détroit, en NBA.

Recruté par l'ASVEL à la mi-saison, Derrick Walton Jr. n'y aura que très peu joué (11 rencontres pour 6,5 points à 33,3% de réussite aux tirs et 2,4 passes décisives en 19 minutes). Souvent blessé, le meneur a ensuite été victime de la forte concurrence sur les postes 1 et 2 (Heurtel, Cole, Diot, Strazel etc.) de l'équipe de T.J. Parker. En fin de saison, alors que son retour aux Etats-Unis pour raisons personnelles avait été annoncé fin avril, mais pas son départ, il n'a plus joué.

Le natif du Michigan vient donc de retrouver un contrat en NBA, chez lui, aux Détroit Pistons, où il a joué trois matches en 2019-2020. Il s'agit d'un contrat "exhibit 10", en quelque sorte une porte d'entrée lui permettant plus tard de signer un "two-way contract". De quoi potentiellement jouer avec les Pistons et sa franchise affiliée en G-League.