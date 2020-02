Des dunks, des shoots, du fun... le RisingStars a fait le job

NBA

La NBA a beau faire son possible pour redynamiser le All-Star Game, le Rising Stars Challenge qui oppose les rookies et sophomores en Team World et Team USA n’a lui pas été adapté pour cette édition organisée à Chicago. Il faut dire que les effectifs avaient belle allure avec d’un côté Luka Doncic, le plus acclamé de tous, mais surtout une équipe américaine qui alignait Zion Williamson, Trae Young et Ja Morant ! Tout ce qu’il fallait pour s’attendre à un bon show. Et on n’a pas été (trop) déçus.

Avant cela, c’est Pau Gasol qui a lancé la soirée sur le terrain en compagnie de Sue Bird. L’ancien joueur des Bulls mais surtout ancien coéquipier de Kobe Bryant a eu des mots pour l’icône récemment décédée, ainsi que pour David Stern. « Tous les deux auraient voulu qu’on s’amuse et qu’on prenne du plaisir » avant d’ajouter, la gorge nouée : « Kobe me disait souvent : ‘fai des choses épiques, tout le temps’. Alors faisons quelque chose d’épique en leur honneur ». La foule entonnait elle des chants « Kobe, Kobe ».

Du show… et un peu de suspense

All-Star Game oblige, il ne fallait pas s’attendre à une rencontre de playoffs. Encore que les deux équipes ont joué un peu plus sérieusement que lors des précédentes éditions. Luka Doncic avait décidé de distribuer des caviars dès les premières minutes avant d’inscrire un panier du milieu de terrain juste avant la mi-temps. « Vous pouvez demander à DeAndre Ayton, je l’ai dit avant le temps-mort ». Parfait pour la foule, dans un stade loin d’être sold-out, pour s’enflammer une nouvelle fois. Car avant cela, Ja Morant et Zion Williamson ont fait le show avec en point d’orgue un alley-oop lancé par le premier… après avoir passé le ballon entre ses jambes ! Les joueurs s’éclatent, le public aussi, et le score reste relativement serré (71-81).

On était loin des concours de dunks où les joueurs se regardent écraser l’anneau à tour de rôle… pour l’instant. On a ainsi assisté à des séquences défensives et certaines fautes auraient même pu être sifflées. Après un troisième quart dominé par les Etats-Unis (44-24), le suspense était malheureusement mort. Un tweet de Miles Bridges a la mi-temps montrait que la Team World n’était pas venue pour rien et comptait bien s’imposer. « Ils nous écrasaient et on était genre, jouons pour de vrai maintenant. Donc j’ai juste tweeté ça et c’est ironique qu’on revienne et qu’on gagne de 20 points (131-151). On voulait surtout s’amuser ». Avec quelques dunks qui ont fait lever la foule, le joueur des Hornets a fait admirer sa formidable détente. La fin de match verra une succession d’autres dunks, ou plutôt de tentatives, Zion Williamson en ratant deux de suite, Ja Morant et Brandon Clarke échouant également dans les dernières secondes. Une fin un peu triste pour un moment finalement bien plus agréable que prévu dans son ensemble.

Miles Bridges MVP

Avec 20 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions, c’est Miles Bridges qui est nommé meilleur joueur du match. « Je suis juste venu pour m’amuser, profiter des autres joueurs et faire le show pour les fans. Je suis heureux d’avoir eu le trophée de MVP même si je pensais que ce serait Eric Paschall ou Collin Sexton puisqu’ils ont mis plus de points que moi ».