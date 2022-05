Des Memphis Grizzlies records dans le match 5 contre Golden State

NBA

En l'absence de Ja Morant (genou) pour un deuxième match de suite, les Memphis Grizzlies étaient annoncés perdant après deux revers de suite à Oakland contre les Golden State Warriors. Ce n'est pas sans compter sur la détermination de ce groupe et une ambiance de folie au FedEx Forum que les joueurs de Tyler Jenkins se sont largement imposés sur le score de 134 à 95. Des records dans tous les sens avec notamment 77 points inscrits par les Grizz' en première mi-temps. Les Warriors n'ont rien pu faire face à un collectif bien huilé (7 joueurs à 10 points ou plus). Killian Tillie et Yves Pons n'étaient pas sur la feuille de match. La série effectuera son retour en Californie pour le match 6 avec un avantage toujours coté Warriors de 3 victoires à 2.

L'autre match de ce mercredi opposait les Milwaukee Bucks, champions en titre, aux Boston Celtics. Un match serré de bout en bout qui s'est joué dans les ultimes secondes. C'est sur une interception de Jrue Holiday que les hommes de Mike Budenholzer ont validé leur succès, 110 à 107. Ils ont été emmenés par un Giannis Antetokounmpo en mode patron (40 points à 16/27 aux tirs et 11 rebonds). Les Bucks récupèrent donc l'avantage du terrain et retournent dans le Wisconsin en menant la série 3 à 2. Ils ont ainsi la possibilité de se qualifier pour les finales de conférence chez eux.