Détroit : En difficulté, Sekou Doumbouya est critiqué par son entraîneur

NBA

Après avoir enchaîné les belles performances en début d'année 2020 jusqu'à sa fameuse soirée à 24 points lors d'une victoire à Boston, Sekou Doumbouya (2,05 m, 19 ans) réalise depuis quelques rencontres (3,9 points à 11% de réussite à 3-points et 3,3 rebonds sur les six derniers matchs) des performances bien plus décevantes. Mercredi soir après une nouvelle sortie ratée (un +/- de -20 en moins de 8 minutes de jeu) à Brooklyn (défaite 125-115), l'ailier franco-guinéen a été critiqué par son entraîneur Dwane Casey devant la presse.

"Notre rookie a joué 7 minutes et nous avons fini à -20 avec lui sur le terrain. Je ne sais pas à quel point il faut mal jouer pour tomber aussi bas. Il faut qu'on lui permettre de ralluméela flamme en lui parce qu'il a perdu ce feu qu'il avait contre (LeBron) James lors des premières semaines. On va la retrouver. Il est jeune et il va remettre le feu. Il y a beaucoup de choses en cours. C'est d'abord être professionnel. Il a 19 ans, ce n'est pas facile. Il doit grandir. Il a du talent, c'est sûr. C'est en lui et nous devons continuer à le développer, pas seulement en tant que basketteur mais aussi en tant que jeune homme."

Dwane Casey a ajouté que l'ancien joueur de Fleury-les-Aubrais, le Centre Fédéral, Poitiers et Limoges pourrait repartir en G-League le temps de quelques matchs, au moins, afin de reprendre confiance. Il tient à souligner que le problème ne vient pas que de Sekou Doumbouya et que ce dernier représente toujours le futur. "Il doit continuer à travailler, prendre plaisir à progresser et agir comme un professionnel. Ca viendra", a ajouté l'ancien coach des Toronto Raptors.