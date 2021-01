Detroit prône la patience avec Killian Hayes

NBA

Crédit photo :

4 points à 23,5% aux tirs dont 20% à 3-points, 4 passes et 2,4 balles perdues en 22 minutes en 5 rencontres. Les débuts de Killian Hayes (1,96 m, 19 ans) en NBA sont compliqués. Mais son entraineur Dwane Casey et son mentor Derrick Rose sont là pour resituer le contexte dans lequel le 7e choix de la dernière draft débarque dans la grande ligue et se montrent indulgent avec lui. Car en plus d'évoluer à un poste clé, voire même le plus important sur un terrain, dans une équipe en totale recontruction et surtout sans réelle préparation, hormis 4 matchs de présaison disputés en 8 jours n'est en rien une aide pour Hayes.

"Je trouve que c’est très très difficile pour les gamins…Ce n’est vraiment pas juste. J’ai joué en Summer League, où j’ai vraiment été mauvais, mais au moins j’ai pu jouer ces matchs. Quand vous regardez un gars comme Killian, il n’a eu rien de tout ça. Il est lancé directement dans le grand bain. Il a cette poker face, il reste stoïque. Je lui parle autant que je peux, je lui envoie des textos, je lui dis qu’il faut qu’il se relaxe et joue son jeu."

Comme le dit bien Derrick Rose, les Pistons n'ont pas hésité une seule seconde à le lancer dans le grand bain. Dwane Casey ne s'inquiète pas pour son poulain comme il l'explique sur une chaîne de télévision locale. Il est le meneur du futur de la franchise du Michigan.

"Quand vous regardez un peu partout dans la ligue, beaucoup de rookies sortent du banc. En tant qu’organisation nous avons mis Killian dans une position où il est le meneur de jeu du futur. Nous l’avons lancé directement dans le grand bain, ce qui est injuste à son égard, parce qu’il n’a pas eu de Summer League, il n’y a pas eu les workouts en août et septembre. C’est difficile, mais la seule façon d’apprendre pour lui c’est comme ça, et il ne faut pas se frustrer et il faut lutter."

Et même si cette nuit Killian Hayes n'a pas marqué contre Boston, Detroit a enfin décroché son premier succès de la saison.