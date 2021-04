Deuxième match timide pour Evan Fournier avec Boston, Rudy Gobert et le Jazz enchaînent

NBA

Crédit photo : Youtube

Après son démarrage plutôt décevant contre les Pelicans, lundi, Evan Fournier avait à coeur de se rattraper ce mercredi face à Dallas. En phase d'intégration, le Français a encore été discret dans la défaite des siens, 113-108. En sortie de banc, le néo-celtic a joué 30 minutes pour 6 points, à 3/6 aux tirs, 3 rebonds et 1 passe décisive. Surtout, le bilan de Boston inquiète de plus en plus, puisque les Celtics sont tombés à la huitième place avec 23 victoires pour 25 défaites.

Après avoir vécu un voyage pour Memphis des plus stressant, Rudy Gobert et le Jazz avaient tout de même un match à disputer face aux Grizzlies d'un Ja Morant en feu (36 points). Mais c'est bien la meilleure équipe de la ligue qui s'est imposée de justesse, 111-107, malgré l'absence de l'arrière Donovan Mitchell pour raisons personnelles. Rudy Gobert a fait son travail habituel avec 8 points (3/6 aux tirs), 12 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 36 minutes. Du côté de Memphis, Killian Tillie a joué 16 minutes pour 4 points et 1 contre.

Rudy & Killian



Duel de frenchies entre le @utahjazz de Rudy Gobert (8 PTS, 12 REB, 4 AST) & les @memgrizz de Killian Tillie (4 PTS)



Le Jazz l'emporte 111-107 pic.twitter.com/p5iDF29tJP — NBA France (@NBAFRANCE) April 1, 2021

Décimés par les blessures, le Thunder de Théo Maledon recevait les Raptors de Toronto, en difficulté cette saison. Malgré tous les absents, c'est bien Oklahoma qui l'a emporteé 113-103. Maledon, encore une fois titulaire, a réalisé un match complet malgré un pourcentage aux tirs encore difficile (3/16). En 32 minutes, le Français termine avec 11 points, 7 rebonds et 6 passes décisives.

11 points / 7 rebonds / 6 assists



Théo Maledon & le @OKCThunder l'emportent 113-103 face à Toronto! #ThunderUp pic.twitter.com/7fH0YVIFOT — NBA France (@NBAFRANCE) April 1, 2021

A l'Est, le rouleau compresseur des Brooklyn Nets affrontait les Houston Rockets. Dans la victoire de Brooklyn, 120-108, Timothé Luwawu Cabarrot a joué 11 minutes pour 3 points à 1/6 aux tirs dont 1/5 à 3-points. Avec cette victoire, les Nets passent premiers de la conférence Est pour la première fois de la saison (33 victoires et 15 défaites).

Avec Milwaukee, Axel Toupane n'a joué qu'une minute face aux champions en titre, les Los Angeles Lakers. Les Bucks se sont imposés 112-97.

Frank Ntilikina n'est pas entré en jeu dans la courte défaite des Knicks face à Minnesota, 102-101. Il en a été de même pour Adam Mokoka dans la défaite de Chicago contre Phoenix, 121-116.