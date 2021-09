Direction Atlanta pour Timothé Luwawu-Cabarrot

Après deux saisons à Brooklyn, Timothé Luwawu-Cabarrot (1,98 m, 26 ans) était sans contrat en NBA. Le récent médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo vient de retrouver une franchise. Il s'agit des Atlanta Hawks selon Chris Kirschner. L'Azuréen s'est engagé pour un an mais son contrat est non garanti. Il devra donc faire ses preuves durant la présaison.

Aux Nets, "TLC" était arrivé dans un contexte similaire. Il avait fait son trou mais a petit à petit perdu en responsabilités sur la deuxième saison. Il a tout de même pris part à 58 matches de saison régulière (sur 72) pour 6,4 points à 36,5% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 1,2 passe décisive en 18 minutes de moyenne.

