Disney World grand favori pour organiser la fin de saison en cas de reprise

NBA

Crédit photo : Walt Disney World Resort

Selon le média américain The Athletic, la NBA envisagerait de plus en plus sérieusement de finir la saison 2019/20 au Walt Disney World Resort d’Orlando plutôt qu’à Las Vegas. Cette option, sur la table depuis plusieurs semaines maintenant, se détacherait auprès des décisionnaires.

"Il serait plus sûr d'être au même endroit, ou à deux endroits, pour commencer. Il n'y a aucun intérêt à augmenter le risque de vous faire voyager de ville en ville, s'il n'y a pas de fans", a ainsi expliqué le patron de la ligue, Adam Silver, aux joueurs.

Le parc d'attraction floridien rentre donc parfaitement dans les mesures voulues pour cette fin de saison. Une configuration toute particulière des hôtels et des lieux de vie permettrait aux équipes de se loger et de jouer dans des conditions qui respecteraient à la lettre les règles d'hygiène.

Le lieu possède de nombreux atouts qui pourraient permettre de faire coïncider matchs de basket et sécurité sanitaire. Sur place se trouvent 12 terrains de basket, dont deux permettant la diffusion de matchs (sur ESPN), des chambres d'hôtel pouvant accueillir l'ensemble des joueurs, entraîneurs, staffs et arbitres, ainsi que des installations médicales. En plus de cela, Disney World est une propriété privée qui peut être interdite au public et qui est gérée par une société déjà en lien avec la NBA et ESPN. Difficile donc de rivaliser pour les autres endroits qui candidatent à l'organisation de la fin de saison même si rien n'est officiel.

Pour le moment, aucune date de reprise n'a été évoquée mais les joueurs pourraient recommencer à s'entraînent pleinement dès la mi-juin et rejouer d'ici la mi-juillet, selon l'hypothèse qui a fait le plus de bruit. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré le 12 mai dernier qu'il avait l'intention d'attendre aussi longtemps qu'il le pouvait pour prendre des décisions finales. Pour rappel, la saison NBA est suspendue depuis le 11 mars en raison de la pandémie de coronavirus.