Double-double n°20 pour Rudy Gobert, match référence pour Killian Tillie

Dénigré par certains de ses pairs en début de semaine, comme Anthony Edwards et Patrick Beverley, Rudy Gobert ne se laisse pas perturber. En déplacement à Washington, le pivot picard a encore dominé : 20 points à 9/10, 11 rebonds et 1 contre en 28 minutes, son 20e double-double de la saison en 26 apparitions. Suffisant pour permettre à Utah de facilement mater les Wizards (123-98) de Joel Ayayi (1 passe décisive en 3 minutes).

Comme son homologue bordelais, Petr Cornelie a dû se contenter de miettes dans le money-time face aux Spurs (127-112). Pour sa septième apparition en NBA, l'intérieur des Nuggets a ainsi remplacé le MVP Nikola Jokic (35 points, 17 rebonds et 8 passes décisives) lors des 115 dernières secondes de la rencontre. Avec deux rebonds captés au final.

Enfin, Killian Tillie continue sa belle série. De plus en plus intégré à la rotation des Grizzlies (53 minutes au total sur les trois derniers matchs), le jeune Azuréen a sorti sa meilleure performance de la saison : 12 points à 4/6, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 17 minutes face aux Rockets (113-106). Soit à quatre longueurs de son record de points dans l'Association, vestige de la réception de Sacramento en mai dernier (15 unités). Une belle manière d'apporter son écot à la célébration en l'honneur de Zach Randolph, premier joueur de l'histoire de Memphis à voir son maillot être retiré aux cintres du FedExForum.

A contrario, toujours chez les Grizzlies, Yves Pons n'a pas joué.