Draft NBA 2020 : Maledon, Hayes et Tillie pourraient attendre jusqu'en mi-novembre

Forcément la saison NBA actuelle étant décalée, les conséquences seront importantes pour la saison 2020/21 qui pourraient être la saison 2021 tout court. Le timing pourrait être très serré pour Adam Silver, le commissaire de la NBA qui doit accorder une pause importante aux joueurs de NBA tout en resserrant le calendrier pour ne pas empiéter sur le début des Jeux olympiques à Tokyo.

Si dans un premier temps, Shams Charania avait annoncé que la NBA et le syndicat des joueurs s'étaient mis d'accord sur une Draft le 16 octobre et le début de la "free agency" dans la foulée, le 18, il se pourrait que la situation sanitaire retarde encore un peu plus le calendrier.

The NBA and NBPA have agreed to push back key dates such as Oct. 16 draft, Oct. 18 free agency and 2020-21 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. New dates will be determined later.