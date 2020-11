Drafté ou non, Killian Tillie veut démarrer sa carrière professionnelle en NBA

NBA

Crédit photo : Gonzaga Bulldogs

Killian Tillie (2,08 m, 22 ans) possède bien des qualités et pourrait dans quelques heures être retenu par une franchise NBA lors de la Draft 2020 qui aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, heure française. L'ailier-fort, grand, athlétique et fort shooteur, a engrangé une grosse expérience en quatre saisons à Gonzaga, un programme réputé.

Cependant, ses nombreuses blessures, avant et pendant son passage chez les Zags, reste son principal problème. Si ESPN le classe à la 53e position de sa dernière prédiction, il existe beaucoup d'incertitudes autour de cette édition 2020 particulière. Il pourrait être choisi plus haut ou même pas du tout, comme ses compatriotes Jaylen Hoard et Adam Mokoka en juin 2019. Mais comme ces derniers, qui sont finalement entrés en NBA via un "two-way contract", il n'abandonnera pas son projet NBA s'il n'était pas appelé par une franchise cette nuit.

"Je ne me vois pas renoncer aussi vite à la NBA, annonce-t-il dans L'Equipe. J'essaierai de décrocher un ''two-way contract'', ce serait la meilleure solution pour moi."

Killian Tillie est parfaitement conscient de ce qu'il peut apporter à une équipe NBA.

"Je suis un joueur qui connaît son rôle, qui sait jouer dur, avec un esprit très collectif. Je suis le gars qui n'hésitera jamais à poser le bon écran et à faire des passes pour les autres. Je ne vais pas marquer 30 points dès le premier match non plus !"

C'est depuis Spokane (Washington), la ville où se situe le campus de Gonzaga, qu'il va vivre la Draft. En espérant vivre le même sort que Ronny Turiaf, intérieur français drafté en NBA en 2005 après son cursus chez les Zags.