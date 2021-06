Éblouissant, Kevin Durant permet aux Nets de reprendre l'avantage face aux Bucks

Défaits par les Bucks lors des deux derniers matchs, à Milwaukee, les Nets ont repris l'avantage en demi-finales de la conférence Est en NBA (3-2). La franchise new-yorkaise peut exprimer toute sa reconnaissance envers Kevin Durant (2,08 m, 32 ans), auteur d'un incroyable triple-double. Avec 49 points, dont 20 dans le dernier quart-temps, à 16 sur 23 de réussite aux tirs, 17 rebonds et 10 passes décisives en 48 minutes, le MVP 2014 a eclipsé le retour de James Harden (5 points à 1/10 mais 8 passes décisives en 46 minutes), absent des trois derniers matchs après une blessure à l'ischio-jambier.

We just witnessed the greatest playoff game of Kevin Durant’s career.



49 PTS

17 REB

10 AST

3 STL

2 BLK

16-23 FG

4-9 3P

13-16 FT



— Played all 48 minutes

— 0 seconds of rest

— No Kyrie

— Hobbled Harden

— Scored/assisted last 43/52 Nets pts

— First 45/15/10 playoff game ever pic.twitter.com/itM8uwUFHB