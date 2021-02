Elie Okobo : "Je ne vais rien lâcher pour revenir en NBA"

Après avoir disputé deux saisons en NBA avec les Phoenix Suns, Elie Okobo (1,87 m, 23 ans) est descendu à l'étage inférieur, en G-League. Le meneur/arrière bordelais porte les couleurs des Long Island Nets avec qui il a démarré la saison dans la bulle floridienne la semaine dernière. Après une première victoire, grâce à son 3-points final, l'ancien joueur des JSA Bordeaux et de l'Elan Béarnais a enchaîné trois défaites. Dans cette saison raccourcie, il espère pouvoir se mettre en évidence afin de réintégrer la NBA, comme l'a fait Timothé Luwawu-Cabarrot au sein des Nets la saison passée.

"Timothée a vécu ce genre d'expérience et cela a payé, c'est bien la preuve que ce tremplin est possible, a-t-il expliqué dans Sud-Ouest. Il a galéré à certains moments de sa carrière mais il a gardé le cap et s'est toujours battu en continuant de bosser dur. Son parcours inspire, c'est clair. On est assez proches, il me donne pas mal de conseils, on se parle quasiment tous les jours. Il est passé par plusieurs équipes, a été coupé au début du camp d'entrainement il y a deux saisons à Cleveland puis a eu une opportunité aux Brooklyn Nets qu'il a saisi pour devenir aujourd'hui un solide joueur de l'effectif de Steve Nash.

Il faut se battre, toujours. Je vais me battre, je ne vais rien lâcher pour revenir en NBA, et ça commence par briller et faire de belles choses lors de cette bulle d'Orlando. Mon ambition est toujours la même. Je veux revenir en NBA et la première étape est de briller en G-League."