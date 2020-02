Elie Okobo envoyé à Détroit ?

C'est une information signée Adrian Wojnarowski, célèbre journaliste basket d'ESPN. Le meneur/arrière français Elie Okobo (1,87 m, 22 ans) pourrait être envoyé à Détroit en compagnie de Jevon Carter et d'un premier tour de Draft, ce qui permettrait aux Suns de récupérer Luke Kennard.

Dans sa deuxième saison NBA, le Bordelais tourne à 5,7 points à 39,3% de réussite aux tirs, 2,4 passes décisives et 1,8 rebond en 18 minutes. Des chiffres en augmentation par rapport à sa saison rookie (4,3 points à 39,6%, 1,6 rebond et 2,2 passes décisives en 13 minutes).

S'il venait à être envoyé à Détroit, Okobo se retrouverait avec un autre joueur français, le rookie Sekou Doumbouya.

Possible package gaining traction for Kennard, per sources: Jevon Carter, Elie Okobo and a first-round pick. Suns imagine Kennard as a 30 minute-plus per game floor spacer to complement Devin Booker, Kelly Oubre, Jr., and Ricky Rubio. https://t.co/1iw2iqPmq2