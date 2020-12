Elie Okobo libéré par les Brooklyn Nets, direction la G-League ?

Tout juste signé par les Brooklyn Nets, Elie Okobo (1,87 m, 23 ans) en a été libéré à trois jours du début de saison NBA. Ce procédé permet à la franchise de récupérer ses droits pour l'aligner en G-League, avec Long Island. C'est sans doute ce chemin que le Bordelais devra emprunter pour retrouver la NBA, après deux saisons à Phoenix.



The Brooklyn Nets have requested waivers on guards Chris Chiozza and Elie Okobo and forward Paul Eboua.