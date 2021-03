Elie Okobo va rester aux États-Unis jusqu'à la trade deadline NBA, avant d'envisager autre chose

Joueur des Long Island Nets, Elie Okobo (1,87 m, 23 ans) est passé juste à côté des playoffs de G-League. Dans son équipe, il était surtout utilisé en sortie de banc. Avec 8,9 points à 38,7%, 3,4 rebonds et 5 passes décisives en 27 minutes, il avoue dans un entretien sur le site Internet de Team France Basket qu'il aurait voulu faire mieux :

"Je suis sortie de la bulle il y a trois jours. Un peu frustré je dirais, je n’ai pas joué comme je voulais. Mais c’est comme ça, il faut passer à autre chose et se préparer pour la suite. [...] Pendant certains matchs on se relâchait. On pouvait être à +10 et passer à -10 ou -15 d’un coup. On oubliait de respecter le game plan : sortir sur les shooteurs, connaître les joueurs fort dans le drive, celui qui va aller au rebond... Tous ces petits détails qui font gagner des matchs. Plusieurs nous ont glissé des doigts à cause de ça."