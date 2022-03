Encore 20 points pour Théo Maledon, Yves Pons participe à la fête

NBA

Crédit photo : NBA

Pratiquement invisible au milieu de son second exercice en NBA, au point d'aller faire un tour en G-League, Théo Maledon profite d'une fin de saison sans intérêt au Thunder pour confirmer les promesses de son année rookie. Après avoir scoré 25 unités mercredi contre Orlando, le champion de France 2019 a cette fois brillé contre Denver : 20 points à 6/13, 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 32 minutes. Le Normand a mené le retour d'OKC, avant que le MVP Nikola Jokic ne reprenne les choses en main pour les Nuggets (35 points à 13/15, 12 rebonds et 8 passes décisives), finalement victorieux 113-107.





Théo Maledon starter avec le @OKCThunder cette nuit ! #ThunderUp pic.twitter.com/v5cfU8y9n4 — NBA France (@NBAFRANCE) March 27, 2022

De son côté, après cinq sorties d'affilée en G-League, Yves Pons a participé à la fête contre le champion en titre, Milwaukee. Le Provençal a profité de la large victoire des Grizzlies (127-102) pour signer sa 9e apparition en NBA. Pour un bilan vierge en trois minutes de jeu.